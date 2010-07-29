Сыр с плесенью опасен для здоровья

У данного продукта с каждым днем пополняются ряды поклонников. Настоящие гурманы приходят в восторг лишь от одной мысли о сыре с плесенью. Но только не стоит забывать, что такой сыр не рекомендуется употреблять ежедневно в качестве привычного продукта, иначе пройдет не так много времени и ваше здоровье может существенно ухудшиться.

Безусловно, сыры с плесенью несут для человека пользу, но это опять же, если употреблять их в небольших количествах и не так часто. Сыр содержит в себе весьма ценные для организма человека белки и аминокислоты. Так как сыр относится к молочным продуктам, он богат кальцием, но помимо этого наличие целого комплекса витаминов, солей фосфора делает его поистине ценным.

Как правило, сыры с плесенью производят из жирного коровьего молока, но есть отдельные виды сыров, которые изготавливают из козьего или же овечьего молока. Специалисты различают несколько групп сыров с плесенью. К одной из них относят сыры с голубой плесенью: Рокфор, Бле де Косс, Горгонзола.

Во время приготовления сыра молоко створаживают, а затем перемещают получившуюся массу в специальные формы и оставляют ее там до тех пор, пока сыворотка полностью не стечет. После в сыр добавляют грибок, причем для каждого вида сыра существует свой особый штамм грибков. Головку сыра также тщательно натирают солью, а через некоторое время вся головка протыкается специальными иглами. Цель данной процедуры помочь грибку как можно быстрее проникнуть по всей площади сырной головки для образования благородной плесени.

Другая группа сыров с плесенью насчитывает не так много видов сыров. Данный вид сыра с плесенью внешне представляет собой головку сыра, покрытого сверху корочкой из белой плесени. Часто встречающиеся на прилавках наших магазинов такие сорта как Камамбер и Бри.

В начале производства сыра молоко створаживают, затем получившуюся массу солят и оставляют в подвалах, стены которых «усыпаны» особыми плесневыми грибками, именно в таком помещении сыры остаются до их полного созревания.

В производстве сыров с плесенью используют плесневые грибки ближайшие родственники тех грибков, из которых был когда-то получен пенициллин. Именно поэтому употреблять сыры с плесенью рекомендуют в небольших количествах, приблизительно около пятидесяти граммов в день. Но также следует и правильно сочетать их и с другими продуктами, к примеру, идеальнее всего для сыра подойдут паровые овощи или фрукты, а также белое вино.

Большие порции плесневого сыра приводят к проблемам в работе кишечника, а также причиной возникновения аллергий. Происходит это из-за того, что плесневые грибки сами по себе являются сильнейшими аллергенами, поэтому людям, склонным к аллергиям от сыра лучше отказаться вообще, то же самое относится и к будущим мамам и маленьким детям.

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