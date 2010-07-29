Качурова, на которую завели дело, уже лечится в психбольнице
10:50, 29 июля 2010Страна
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Инкриминируют злоупотребления
Милиция задержала начальника главка здравоохранения Людмилу Качурову. Как сообщает газета "Сегодня", ей инкриминируют злоупотребления бюджетными средствами на сумму 1,5 млн грн. Во время задержания Качуровой стало плохо, и она попала в больницу.
Как рассказал источник в главке здравоохранения, она находится в псхиатрической клинике. По данным источника, чиновница уже находилась там на лечении.
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