В Украине 5 тыс родителей забыли зарегистрировать своих детей

В Украине с начала года органами регистрации актов гражданского состояния (РАГС) было составлено 5 тыс. 317 протоколов о нарушении срока регистрации новорожденных.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста со ссылкой на министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА.

Количество протоколов о нарушении без уважительных причин сроков регистрации составили более 2% от общего количества зарегистрированных детей.

При этом постоянными и многолетними лидерами по несвоевременной регистрации новорожденных являются родители, проживающие в г. Киеве, Одесской и Днепропетровской областях. Из года в год в этих регионах фиксируется подавляющее большинство случаев несвоевременной регистрации рождения ребенка, отметил А.ЛАВРИНОВИЧ, ссылаясь на статистические данные органов РАГС.

Так, например, с начала 2010 года на указанные три региона приходилось более 40% протоколов о нарушении срока регистрации новорожденных.

При этом если в Днепропетровской области 707 случаев несвоевременной регистрации новорожденных приходилось на почти 35 тыс. рождений, что в 2010 году является наибольшим показателем в Украине, то Одесская область и Киев имели еще большее количество нарушений – соответственно 729 и 745 – при втрое меньшей рождаемости, чем в Днепропетровской области.

Министр юстиции напомнил, что месячный срок для регистрации новорожденного ребенка был введен 1 января 2004 года Семейным кодексом Украины. Кодексом предусмотрена ответственность родителей в виде уплаты штрафа, если ребенок без уважительных причин не был зарегистрирован в установленный срок.

Как сообщалось, с начала 2010 года органами РАГС в Украине было зарегистрировано почти 250 тыс. рождений.