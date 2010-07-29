Нужно 21 000 грн для слепой девочки с опухолью мозга!

В Анжелы Онопко - опухоль головного мозга. Из-за нее девочка полностью ослепла. Девочку прооперировали в Институте нейрохирургии. Но хирурги смогли удалить только часть опухоли. Сейчас Анжеле необходима химиотерапия. Стоимость лекарств - 21 000 грн.

Мама Анжелы воспитывает дочь сама. Живут они на зарплату в 600 гривен. 21 000 грн - сумма для мамы с Анжелой - огромная. Деньги нужно собрать как можно быстрее. Откладывать лечение нельзя. Иначе опухоль может снова начать расти. Помогите маме вылечить единственную доченьку!

Телефон мамы, Натальи: 096-26-22-777, 050-85-35-103.

Реквизиты для оказания помощи:

Получатель: КБ ПриватБанк

ЕГРПОУ: 14360570

МФО: 305299

Номер счета: 29244825509100

ИНН 3085114063

Онопко Наталья Сергеевна

Назначение платежа: пополнение карточного счета 6762 4620 5048 6437, благотворительная помощь на лечение дочери Анжелы Онопко.