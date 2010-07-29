В Донецке неонатологическим отделениям направят средства

В Донецке в этом году из городского бюджета направят 1 млн. 104 тыс. грн. на оснащение неонатологических отделений лечебно-профилактических учреждений города.

Как сообщили УНИН в пресс-службе Донецкого городского совета, именно такая сумма была утверждена на последней сессии (23 июля) на реализацию Программы по обеспечению оборудованием неонатологических отделений лечебно-профилактических учреждений города на 2010 год.

В горсовете подчеркнули, что главная цель данной Программы заключается в организации высококвалифицированной неонатологической помощи на необходимом уровне, путем внедрения современных медицинских технологий, в соответствии с Государственной программой «Репродуктивное здоровье нации на период до 2015 года», в улучшении репродуктивного здоровья населения и демографической ситуации. Данная программа ставит перед собой задачу снижения младенческой смертности на 10-20%.

В пресс-службе горсовета напомнили, что с увеличением количества новорожденных с критической массой тела, в настоящее время в Донецке имеется недостаточное количество современной аппаратуры для проведения интенсивной терапии этой категории детей. В связи с этим, Донецким городским советом принято решение об обеспечении всех неонатологических отделений лечебно-профилактических учреждений необходимым оборудованием в течение 2010 года, причем, финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет средств городского бюджета, заключили в пресс-службе.