Лимон поможет похудеть

09:18, 29 июля 2010
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Диета на 14 дней

Как часто, заметив, что любимые вещи уже больше не сходятся на талии, вы даете себе обещание похудеть любой ценой. И что в результате? Испытываете на себе новые «суперэффективные» диеты, покупаете кучу чудодейственных пилюль, или же вообще отказываетесь от еды. Но результат порой разочаровывает, да и выдержать режим строгих диет довольно трудно. И вот на помощь вам приходит диета на основе плодов лимона.

Окружающие нас соблазны в плане еды делают свое «черное» дело: на талии и бедрах появляются лишние сантиметры, конечно, для тех, кто мечтает набрать вес это, скорее всего, победа. Но вот для нас такие изменения в теле чаще всего приводит к депрессиям и недовольствам к своим формам. Мы же предлагаем вам весьма эффективную и несложную лимонную диету.

Можно сказать, что особых трудностей у тех, кто уже «испытал» на себе действие нашей диеты, не было. Конечно, придется кое в чем себя ограничить, но, для достижения идеальных форм это просто необходимо. Итак, забыть придется, в первую очередь, о сладком, мучном, крупах, макаронных изделиях, картофеле и кукурузе, то есть от всех тех продуктов, которые богаты крахмалом, а он, как известно, «опасен» для фигуры.

Основной рацион будет представлен в виде воды с добавлением лимонного сока, но помимо основного «блюда» разрешается употреблять овощи в вареном, тушеном или же сыром виде. Конечно же, стоит оставить на потом и любой алкоголь, но если уж очень захотелось, то можно позволить себе немного сухого белого вина.

Диета начинается со стакана теплой кипяченой воды, в которую добавляют сок одного плода лимона. Использовать необходимо именно теплую воду, так как чем холоднее вода, тем медленнее процессы переваривания пищи. А вот сочетания теплой воды и сока позволяет значительно ускорить пищеварительные процессы.

Длительность диеты составляет четырнадцать дней и в течение данного периода следует придерживаться следующего «графика» приема лимонного напитка. С первого по шестой день включительно необходимо каждый день выпивать стакан воды, добавляя в него сок одного плода, а с каждым днем увеличивать количество лимонов и стаканов воды соответственно, доведя до шести стаканов воды и шести лимонов. На седьмой день следует устроить небольшой разгрузочный день на основе трех литров воды, в которые добавляют сок трех плодов и ложку меда.

На восьмой день начинают с шести стаканов воды и шести лимонов, уменьшая с каждым днем до тринадцатого дня до одного стакана и лимона. А в последний день опять повторяют разгрузочный день.

Опять же, перед тем, как решить следовать условиям лимонной диеты, необходимо узнать мнение вашего лечащего врача по этому поводу.

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