В Днепре под Кременчугом массово гибнет рыба

В Днепре под Кременчугом Полтавской области массово гибнет рыба.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам руководитель Главного управления «Полтавагосрыбохрана» Александр БОНДАРЕНКО.

По его словам, погибшая рыба встречается от Черкасс до села Дереевка (Кировоградская область, Онуфриевский район).

Основная причина мора – жара, сказал А.БОНДАРЕНКО.

Эту же причину называют и в Кременчугской СЭС.

«Недостаток кислорода в Днепре - сезонное явление. После цветения водоросли начинают отмирать и происходит химический процесс, в результате которого выделяется марганец, который и забирает из воды растворимый кислород. Как следствие, наступает замор рыбы и всего живого, а вода приобретает рыжий оттенок», - сказал и.о. начальника Кременчугской СЭС Виктор Самойленко.

Жители города считают, что еще одной причиной мора рыбы является неправильная регулировка уровня воды в Днепре.