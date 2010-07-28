Кофе может спровоцировать рак груди

Кофе и прочие кофеиносодержащие продукты могут оказывать влияние на уровень эстрогена и других половых гормонов у женщин.

Это, по мнению американских ученых из Гарвардского университета, является потенциальным объяснением факта наличия связи между приемом кофеина и возникновением некоторых видов рака.

На тему связи кофеина и рака груди и яичников было проведено несколько исследований. Их результаты трудно назвать последовательными.

Была выявлена связь между приемом кофеина и снижением риска развития рака груди и яичников у женщин после менопаузы, но при этом до менопаузы прием кофеина этот риск, наоборот, повышал .

Кофеин оказывает влияние на риск заболевания посредством гормонов.

Доктор Джоан Котсопоулос совместно с коллегами из Гарвардского университета попробовала проверить это предположение.

В результате исследования выяснилось, что чем больше кофеина поступает в организм женщины до менопаузы, тем меньше уровень эстрадиола, одной из форм эстрогена, во второй части менструального цикла.

У женщин после менопаузы происходят другие явления: чем больше они получают кофеина, тем выше у них уровень глобулина.

Ученые располагают некоторыми свидетельствами того, что высокий уровень глобулина ведет к снижению риска заболевания раком груди в период после менопаузы.

Для того, чтобы узнать, как кофеин влияет на типы рака, связанные с гормонами, необходимы дальнейшие исследования.

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