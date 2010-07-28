Суперполезный рецепт для здоровых волос

Этот способ является, пожалуй, одним из самых старинных способов, который заключается в мытье волос молочнокислыми продуктами, в основном молочной сывороткой, но можно использовать и простоквашу, некоторые применяют кефир.

Ценность применения молочной сыворотки заключается в содержании большого набора микроэлементов, которые питают волосы и они становятся толще и блестят. Кроме того, молочнокислые продукты, создавая тонкую плёнку на волосах, защищают волосы от воздействия щёлочи в мыльном растворе.

Порядок применения молочной сыворотки состоит в обильном смачивании волос на голове, затем следует накрыть волосы плёнкой или специальным полиэтиленовым пакетиком, а сверху обернуть полотенцем. Подождать двадцать пять – тридцать минут, промыть волосы пенным раствором из мыла похожего на «Русский лес», «Ланолиновое», «Детское» и хорошо прополоскать в тёплой воде и сразу после этого прополоскать в подкисленной воде. Воду можно подкислить, выдавив один лимон на два литра очищенной воды или одна столовая ложка яблочного уксуса (не эссенции!) на то же количество воды.

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