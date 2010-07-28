В Винницкой области собака покусала 4-летнего мальчика.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Винницкой области, несчастный случай произошел вчера в селе Новая Ободовка Тростянецкого района.

Мальчик играл в собственном дворе, в то время как родители занимались своими делами. По словам матери, собака отвязалась и начала играть с мальчиком. Через считанные минуты до взрослых донесся крик ребенка и лай пса. Они спасли ребенка, но травмы оказались серьезными.

Сейчас мальчик находится в реанимационном отделении Тростянецкой центральной районной больницы в тяжелом состоянии с диагнозом - множественные рваные раны головы, лица, шеи, правого плечевого сустава, травматический шок третьей степени.

По словам старшего инспектора Тростянецкого райотдела МЧС в области Виктора ГУЗА, вероятно причиной нападения стало то, что мальчик ударил палкой собаку. Как установили ветеринары, собака бешенством не больна.