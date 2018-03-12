Оживите волосы натуральными красителями

Во все времена женщины красили волосы, используя различные натуральные средства, чаще растительные. С этой целью и сейчас широко применяются хна и басма. Хотите получить рыжие оттенки? Воспользуйтесь хной. А басма поможет освежить целую гамму тонов - от русого до черного. При этом вы еще избавитесь от седины и подлечите волосы и кожу головы. С помощью натуральных красителей еще древние парикмахеры умели получать различные оттенки волос. Да и в настоящее время все большее количество женщин предпочитает окрашивать свои локоны составами, приготовленными на основе натуральных растительных компонентов.

Натуральные красители не оказывают вредного влияния на волосы и кожу головы. Преимущество их также в том, что они улучшают структуру волос, укрепляют их, устраняют перхоть.

Поскольку природный краситель действует на волосы разных людей неодинаково в зависимости от естественного цвета, толщины, структуры и индивидуальной восприимчивости волос, то прежде чем красить их по предлагаемому рецепту, следует попробовать краску на небольшой пряди. Увидев, какой цвет получится при окрашивании тем или иным красителем, можно подобрать нужный оттенок.

Хна - высушенные и измельченные листья алканы, желто-зеленого цвета. Басма - серовато-зеленый порошок из листьев индиго. Используемая отдельно, хна дает рыжие тона, а вместе с басмой - разнообразные оттенки - от русого до черного. Помимо всего, смесь хорошо действует на кожу, корни волос, способствует их росту.

Цвет черных волос хна не изменяет, в этом случае перед ее применением нужна предварительная подготовка волос. Чтобы придать им рыжий или каштановый оттенок, нужно приготовить смесь из 25 г пергидроля, 30 г жидкого туалетного мыла, 5-7 капель нашатырного спирта. Эту смесь наносят на волосы, не покрывая голову, на 15-20 минут. Убедившись, что волосы изменили цвет, их промывают теплой водой. Затем наносят хну (5 г на 50 г горячей воды) на 5-8 минут. Цвет получается рыжеватый.

Если волосы слишком порыжели после окрашивания хной и басмой, повторно окрасьте их басмой. Басму можно заменить натуральным молотым кофе. Засыпьте 4 полные чайные ложки кофе в 1 стакан кипящей воды. Кипятить 5 минут. В остывший кофе нужно всыпать пакет хны, тщательно размешать до однородной массы (густоты сметаны) и кисточкой нанести на волосы.

Голову покройте пергаментной бумагой или пленкой и не туго завяжите полотенцем на 50-60 минут. Лоб, виски и затылок обложите ватой, чтобы кашица не стекала на лицо. После окраски волосы помойте и сполосните водой с уксусом (на 1 л - одна столовая ложка). Волосы приобретут темно-каштановый цвет.

Учтите одну важную деталь. Хну можно употреблять без басмы. Басма же без хны может придать волосам зеленоватый или малиновый оттенок!

Чтобы слегка изменить цвет светлых и седых волос или придать им более яркий золотисто-желтый оттенок, для ополаскивания волос можно использовать настой из цветков римской или обычной аптечной ромашки. Для этого нужно взять 2 горстки (25-30 г) высушенных цветов ромашки, залить 3/4 стакана воды, вскипятить и оставить под крышкой на 30 минут, после чего процедить. Настоем обильно смочить волосы и подержать около 1 часа.

Отвар ревеня придает светлым волосам соломенно-желтый оттенок. Для его приготовления нужно взять 20-30 г сухих измельченных корней ревеня, залить 1 стаканом холодной воды, кипятить 15-20 минут, помешивая, затем снять с огня, немного охладить. Полученную жидкость в теплом виде втереть в чисто вымытые и обсушенные волосы.

Русый оттенок жирным и нормальным волосам можно придать отваром ревеня (листья и корень) в сухом белом вине: 200 г высушенных стеблей ревеня отваривают в 0,5 л вина или смеси воды с уксусом (примерно полстакана) до получения половины исходного объема. Отвар остужают и процеживают. Осветленные волосы, вымытые этим отваром, приобретут светло-русый оттенок. Если в такой отвар добавить 1/2 чайной ложки питьевой соды, волосы получатся соломенно-желтыми с красноватым отливом.

Листья и зеленая кожура грецких орехов окрашивает волосы в каштановый цвет. Сок кожуры: 2 столовые ложки сока, выжатого из зеленой кожуры грецкого ореха, смешать со 100 мл спирта. Используя кашицу свежей зеленой кожуры грецких орехов, можно получить каштановый оттенок волос. Для этого кожуру нужно измельчить, развести водой до состояния кашицы и нанести на волосы на 15-20 минут, затем смыть водой.

Если мыть голову отваром листьев или кожуры грецких орехов (20-25 г на 3 л воды), то волосы приобретут темный каштановый цвет. В зависимости от концентрации отвара усиливается или ослабевает насыщенность цвета получаемого красителя.

Крепкий отвар листьев и зеленой кожуры плодов грецкого ореха укрепляет волосы и цвет волос получается более насыщенным. В этом случае кожуру орехов надо варить в 1 л воды до тех пор, пока не останется 2/3 первоначального объема. Настой зеленой кожуры грецких орехов окрашивает в каштановый цвет и седые волосы.

Яркий золотистый тон придает волосам отвар шелухи лука. Для этого их нужно ежедневно (до получения желаемого цвета) протирать отваром из луковой шелухи. Для приготовления отвара возьмите 30-50 г луковой шелухи, залейте 1 стаканом воды и прокипятите в течение 15-20 минут, остудите и процедите. Волосы рекомендуется ополаскивать этим отваром после каждого мытья. Сушить без фена. Отвар луковой шелухи укрепляет волосы и способствует их росту.

Для окрашивания волос в золотисто-коричневый цвет 0,5 стакана луковой шелухи залить 1 стаканом кипятка, кипятить 20 минут, процедить и добавить 2 чайные ложки глицерина. Такой состав рекомендуется втирать ежедневно на протяжении 2-3 недель, пока не появится нужный оттенок.

Отвар из веточек и листьев липы окрашивает волосы в коричневый цвет. 5 столовых ложек мелко нарезанных веточек и листьев липы отваривать в 1,5 стакана воды до тех пор, пока останется 1 стакан жидкости.

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