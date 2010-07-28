Долгая жизнь заложена в генах

Кто-то ведет далеко не здоровый образ жизни и при этом живет до глубокой старости. Как выяснили ученые, таких людей роднит одинаковый генетический рисунок, пишет Die Zeit.

Жанна Луиза Кальман любила портвейн и сигареты. Курить она начала в 21 год и бросила лишь незадолго до смерти - и только потому, что из-за плохого зрения уже не могла самостоятельно прикурить. При всем при этом, продолжает автор публикации, француженка дожила до 122 лет, скончавшись в ЮАР в 1997 году. "Случай Кальман, пожалуй, больше походит на крайность, однако, наверное, каждый может рассказать похожие истории о людях, которые живут до глубокой старости, презрев любые постулаты о здоровом образе жизни". Всему причиной гены? Похоже, что так, констатирует издание.

Итак, пишет далее К. Купфрешмидт, медики Томас Перлс и его коллеги из Бостонского университета сравнили геномы 801 американца из возрастной группы от 95 до 119 лет с геномами 926 представителей молодого поколения. Анализ показал, что существует своего рода генетический рисунок, объединяющий всех долгожителей.

Речь при этом идет о многообразии небольших изменений, распределенных по всему геному, рассказывает автор. Ученые выделили в общей сложности 150 важнейших отличий, которые свойственны людям, дожившим до глубокой старости.

Ученые уже давно разыскивают ген долголетия. Однако, замечают они, было бы наивно полагать, что на основании всего одного гена можно предсказать, до какого возраста доживет человек.

В этой связи в своем недавнем исследовании Томас Перлс и его коллеги искали не эффект одного гена, а сконструировали из 150 важнейших генетических отличий модель, на основании которой можно было бы сказать, заложено ли в человеке долголетие или нет.

По словам самого Перлса, "даже если в результате генетического теста у человека выявляется предрасположенность к определенному заболеванию, но вместе с этим у него обнаруживается генетический вариант долголетия, последний оказывается важнее". Это, по мнению ученого, внушает оптимизм. Каждый из нас может "выжать максимум" из своих генов, правильно питаясь и ведя здоровый образ жизни, говорит Перлс, но, чтобы после своего восьмидесятого дня рождения прожить еще лет двадцать, надо все же обладать специфическими генами.

Однако, обращает внимание исследователь, стоит приглядеться к тем, кому перевалило за 80 лет. "В физическом плане это совсем иная группа людей", - констатирует он, добавляя, что они не только достигли сверхпреклонного возраста, но и могут похвастаться отменным здоровьем. "Слабоумие, болезнь Паркинсона, заболевания системы кровообращения - все эти недуги проявляются у этих людей гораздо позднее". В своих исследованиях ученые приходят к выводу, что геном старожилов на 15% схож с геномом молодых людей. Возможно, каждый 7-й из нас носит в себе потенциал дожить до 100 лет, оптимистично замечает ученый.

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