В Крыму 2-летний мальчик погиб от поражения электротоком
10:47, 28 июля 2010Страна
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Ведется следствие
В Крыму 2-летний мальчик погиб от поражения электротоком.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, несчастный случай произошел в с. Насыпное (Феодосия).
Предварительно было установлено, что причиной происшествия стал электрический бойлер, подключенный с грубыми нарушениями правил подключения электроустановок.
Ведется следствие.
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