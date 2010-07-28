В Крыму 2-летний мальчик погиб от поражения электротоком

10:47, 28 июля 2010
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Ведется следствие

В Крыму 2-летний мальчик погиб от поражения электротоком.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, несчастный случай произошел в с. Насыпное (Феодосия).

Предварительно было установлено, что причиной происшествия стал электрический бойлер, подключенный с грубыми нарушениями правил подключения электроустановок.

Ведется следствие.

 

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