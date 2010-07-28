Задержана начальник управления здравохранения Киева Качурова
10:30, 28 июля 2010Страна
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Во время задержания «поплохело»
Вчера милиция задержала главка здравоохранения Людмилу Качурову. Об этом сообщают в отделе по связям с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве.
По словам начальника управления Владимира Полищука, ей инкриминируют злоупотребление бюджетными средствами в размере 1,5 млн. грн. Во время задержания Качуровой «поплохело», и теперь она под охраной находиться в больнице.
Напомним, недавно и.о. председателя КГГА Александр Попов заявил, что хочет уволить главка здравоохранения Людмилу Качурову. В настоящее время ей ищут замену.
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