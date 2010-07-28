Аромат ландышей поможет забеременеть

Немецкий исследователь запахов Ганнс Гатти с Бохума получи приз Немецкого научного общества за популяризацию науки. Его изобретение - аромат ландышей указывает сперматозоидам путь к яйцеклетке.

Профессор Ганна Гатти говорит, что он давно хотел быть «послом запахов». "Я хочу сказать людям, что у них есть не только глаза и уши, но и нос, которым следует пользоваться," - считает ученый.

Он изучал химию и биологию, работал в Институте им. Макса Планка неподалеку Мюнхена, где изучал обоняние у бабочек. Но у насекомых лишь 50 рецепторов запаха. Поэтому Ганнс Гатти перешел к изучению органов обоняния у человека, которые имеют таких рецепторов в семь раз больше. В настоящее он раскрыл секрет 15 человеческих рецепторов запаха и установил, что ароматы и запахи сильно влияют на наше самочувствие и поведение.

«Известно, что запах может убить любое желание. Т.е. каждый неприятный запах - то ли изо рта, то ли запах пота - отталкивает людей, они не будут нам симпатичны. Также известно, что женщины - если речь идет о сексе - выбирают себе партнера по запаху », - говорит ученый.

Рецепторы на сперматозоидах

Внимание научной общественности привлекли результаты исследования Ганнса Гатта о том, что человек воспринимает запахи не только носом. Внутри тела тоже есть рецепторы. Например, аромат ландыша указывает сперматозоидам путь к яйцеклетке, а значит - помогает забеременеть. «Сперматозоиды человека несут на своей поверхности один из рецепторов, т.е. это клетки запаха, которые действительно могут распознать аромат ландыша», - говорит Ганнс Гатт.

Между тем в своей лаборатории в Рурском университете в Бохуме ученый установил еще несколько рецепторов запаха, которые расположены на сперматозоидах. Его особенно интересует, на какие именно запахи они реагируют. Среди прочего он также нашел рецепторы запаха в предстательной железе. Эти рецепторы, говорит исследователь, реагируют на аромат фиалок. Это может пригодиться медицине. По данным Гатта, аромат фиалок останавливает развитие раковых клеток в предстательной железе.

Универсальных ароматов не бывает

Исследования, которыми занимается лауреат нынешней премии Немецкого научного общества, очень разнообразны. Они могут помогать лишить пациентов страха. Например, аромат жасмина попадает через легкие и кровь прямо в мозг человека. Там этот аромат имеет такое же успокаивающее действие, как валидол. Причем - без побочных эффектов.

Но наука может не все. Когда речь идет о межчеловеческих отношениях, наука иногда бессильна. «Конечно, невозможно себе представить, что можно изобрести аромат, который бы сделал всех счастливыми или делал людей привлекательными», - говорит профессор Гатт.

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