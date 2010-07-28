У женщин память лучше, чем у мужчин - ученые

И кто сказал, что "девичья память" коротка? Взявшиеся за проверку этого тезиса ученые из Кембриджского университета выяснили, что память у женщин лучше, чем у мужчин, причем вне зависимости от возраста. Как отметила британская газета "Дейли мейл", женщины "никогда не забывают о годовщинах; и они отличаются поразительным умением напоминать мужьям и бойфрендам о том самом споре три месяца назад".

Исследователи провели эксперимент и проверили память 4,5 тыс взрослых британцев в возрасте от 49 до 90 лет и установили, что женщины "устойчиво превосходят мужчин в способности запоминать и восстанавливать информацию". Они использовали компьютерный тест "Кантаб" /CANTAB Paired Associates Learning/, применяемый в медицине при работе с пациентами, страдающими от деменции, для диагностики динамики заболевания. Перед испытуемым на мониторе одно за другим возникают шесть полей, из которых одно содержит цветную вставку, а остальные - нет. Затем вновь выводятся шесть полей, на этот раз полностью пустых - подопытный должен указать на то из них, где в прошлый раз была вставка. Затем тест усложняется путем увеличения числа полей с элементами, которые необходимо запомнить.

"Научная литература показывает, что женщины обычно опережают мужчин в вербальных тестах, тогда как мужчины женщин - в тестах на пространственное мышление", - отметил в этой связи научный сотрудник Кембриджского университета доктор Эндрю Блэквелл. "В нашем исследовании мы прибегли к тестам памяти в пространственном измерении, и, тем не менее, дамы постоянно показывали лучшие результаты".

Ученые обнаружили, что эти выводы справедливы и для молодого поколения - школьницы начальных классов также демонстрируют более высокие показатели в запоминании материала по сравнению со сверстниками мужского пола. "Мы изучили и данные по небольшим группам более молодых людей - примечательно, но даже у детей мы наблюдали некоторые подобные различия, обусловленные полом", - отметил доктор Блэквелл. "Используя эти сведения, мы теперь можем лучше оценить состояние памяти каждого человека с поправкой на его возраст, пол и уровень образования".

В то же время, причина этого различия между свойствами памяти у мужчин и женщин пока не установлена. Возможно, она связана с гормональным фоном в организме, либо кроется непосредственно в принципах работы мозга представительниц прекрасного пола. В дальнейшем ученые попытаются в точности определить факторы, влияющие на работу человеческой памяти.

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