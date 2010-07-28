Где живут самые счастливые в мире люди
08:46, 28 июля 2010Страна
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Просчитан «индекс счастья»
Датчане заняли первое место в «индексе счастья», сообщает Dutch News со ссылкой на исследовательский институт Gallup.
Исследование, проводившееся в 155 странах в период с 2005 по 2009 годы, наблюдало за уровнем удовлетворенности людьми своей жизнью. Респондентам было предложено ежедневно давать оценку своему настроению.
Первые три строки принадлежат соответственно Дании, Финляндии и Норвегии.
Нидерланды вместе со Швецией занимают четвертое место в рейтинге стран с наиболее счастливым населением.
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