Украина запретила ввоз из России восприимчивых к ящуру животных
18:09, 27 июля 2010Страна
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А также продукции и сырья из них
Государственный комитет ветеринарной медицины Украины запретил ввоз из Сибирского Федерального Округа Российской Федерации восприимчивых к ящуру животных, продукции и сырья из них.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госкомветмедицины.
Указывается, что, согласно официальному сообщению Международного эпизоотического бюро, отмечается заболевание животных ящуром в Российской Федерации, в частности на территории Забайкальского края.
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