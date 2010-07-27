Главу Минздрава Мытника обвиняют в коррупции

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает проверить материалы, касающиеся обвинений министра здравоохранения Украины Зиновия МЫТНИКА в коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Давайте мы не будем вешать ярлыки, пока не будем уверены, что есть абсолютно объективные материалы, которые подтверждают и доказывают те или иные неправильные действия того или иного человека", - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время, премьер убежден, что обвинения З.МЫТНИКА в коррупции связаны с мерами, которые предпринимает министр здравоохранения в наведении порядка в области закупок качественных лекарственных препаратов, а также в области формирования цен на медикаменты. "Наведение порядка в любой сфере, как правило, приводит к тому, что тот, кто пытается что-то сделать и навести порядок, сразу же подвергается критике, потому что он наступает кому-то на материальные интересы, а материальные интересы в сфере медицины очень большие", - пояснил он.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что поставил перед министром здравоохранения задачу создать прозрачные процедуры осуществления государственных закупок в медицинской отрасли. "Кто, по каким схемам и каким образом завышает стоимость лекарств? Все эти структуры должны быть отстранены от распределения бюджетных денег", - убежден глава правительства.

"Руководить — это всегда наступать на чьи-то интересы, особенно в нашем насквозь коррупционном обществе. Любое решение, если ты хочешь навести порядок, обязательно вызывает жесткое сопротивление людей, которые располагают финансовыми ресурсами и которым не составляет проблем заказать статью где угодно, оплатить услуги любого журналиста, сделать любой телевизионный сюжет, написать письма...", - считает Н.АЗАРОВ.

Премьер сообщил, что правительство реагирует на каждый сигнал о коррупции. "Мы разбираемся с каждым сигналом, создаем комиссию и разбираемся. Но для меня главное результат. Если результат работы этого руководителя будет наведение порядка, если мы увидим, что мы стали закупать более качественные лекарства по более низким ценам — значит все правильно делается. Если этого не произойдет — значит руководитель не справился, и тогда мы будем принимать соответствующее решение", - заявил Н.АЗАРОВ.