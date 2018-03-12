Методы обследования молочных желез у женщин

В рамках информационной кампании «Рак излечим», начатой Благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины», УНИАН продолжает публиковать серию материалов ведущих онкологов Украины.

Руководитель отделения опухолей молочной железы и реконструктивной хирургии Национального института рака профессор Иван СМОЛАНКА рассказывает о клинических и специальных методах обследования молочных желез у женщин.

Рак молочной железы во всем мире занимает первое место среди онкозаболеваемости женщин. Ежегодный прирост около трех процентов. Ежегодно обнаруживают новых случаев этой болезни - 180 тысяч в Европе, 130 тысяч в США. Вообще в мире регистрируют миллион новых случаев рака молочной железы, 600 тысяч женщин ежегодно погибают.

Тот факт, что это заболевание наблюдается преимущественно в развитых странах, очевидно, связан с тем, что там низкая рождаемость, детей выкармливают грудью короткий период времени, намного чаще используют искусственные смеси. В этих странах значительно большее количество женщин принимает гормональные контрацептивы, причем часто бесконтрольно. Влияют на развитие онкопатологии также изменение образа жизни, разнообразные эндокринологические нарушения.

В азиатских странах, где высокая рождаемость, количество случаев заболеваний раком молочной железы значительно меньше. На постсоветском просторе больше всего от этого заболевания страдают в Прибалтике. В Украине также большое количество больных раком молочной железы – ежегодно рак выявляют у около 16 тысяч женщин и около 8 тысяч женщин погибают от этой болезни. Однако в отличие от развитых стран наши женщины обычно обращаются к врачу уже тогда, когда болезнь запущена. Таких обращений около 30%.

Медицинской наукой доказано, что рак начинается не сразу, а постепенно. Этому заболеванию очень часто предшествуют так называемые предраковые болезни (хронические язвы, папилломы, фибромы, полипы, лейкоплазии, гиперплазии, пигментные новообразования и тому подобное), из которых со временем вырастают настоящие злокачественные опухоли.

Успех лечения онкобольных на сто процентов зависит от ранней диагностики и своевременного лечения. Другими словами – чем раньше больная обратится к врачу, тем лучше. На начальных стадиях болезни практически всех онкобольных излечивают.

Чтобы не пропустить у себя передраковое состояние, если женщина обнаружила у себя уплотнение в молочной железе, покраснение, выделение из соска, деформацию соска или самой молочной железы, она сразу же должна обратиться ко специалисту.

Врачом первого контакта при возможном выявлении новообразования в молочной железе является гинеколог. Женщины чаще обращатся ко врачу этой специальности. Он должен обращать внимание на изменения в железе, и если такие есть отправить пациентку к маммологу.

Но женщина и сама обязана уметь грамотно проводить самообследование груди. Каждый месяц. Ведь, по словам специалистов, в 70 % случаев женщина сама впервые обнаруживает новообразование, уплотнение, изменение кожи или выделением из соска.

Клиническое обследование молочных желез заключается в осмотре и пальпации (ощупывание органа), при котором изучаются степень формирования желез, форма, размеры, состояние кожи над молочными железами, форма соска, наличие и характер выделений из соска. Проводится поверхностная и глубокая пальпация желез и лимфоузлов, определяется наличие уплотнений и их характер.

Прощупывать железу нужно нежно, избегая грубого захвата большого участка ткани . Очень важно прощупать мышечную впадину, не увеличены ли подмышечные лимфоузлы, а также надключичные.

Обязательным компонентом в комплексном обследовании является определение гормонального статуса женщины, путем определения уровня следующих гормонов в крови: пролактина, эстрогена, прогестерону.

Существуют и специальные методы исследования. Как основной метод диагностики новообразований в молочной железе во всем мире используется рентгеновская маммография. Маммография - это самое щадящее из всех рентгеновских исследований, проводится на специальных рентгеновских аппаратах с использованием специальных сконструированных усиливающих экранов, которые позволяют проводить исследование в условиях минимальных лучевых нагрузок. При необходимости используют рентгенографию с искусственным контрастированием проливов молочных желез. Рентгеновская маммография делается всем женщинам после 35 годов. После 40 годов она проводится 1 раз в два года, если нет особенных показаний для более частого проведения исследования. Возможность распознать патологические процессы в молочных железах составляет 95%. Маммография, как и другие исследования, проводится в первую фазу менструального цикла (из 5-го по 12-й день), отсчет ведется от первого дня менструации.

Специалисты рекомендуют женщинам до 40 лет обязательно пройти обследование на УЗИ, после 40 - раз в два-три года делать маммографию, после 50 еще чаще. Ультразвуковое исследование молочных желез позволяет с высокой точностью распознать узловые образования, диффузные изменения, дает возможность оценить структуру очага поражения, его плотность, глубину расположения. К недостаткам метода можно отнести трудности выявления опухолей маленьких размеров на фоне жировой ткани. УЗИ молочных желез проводится также в первую фазу менструального цикла.

Существует также и пункционная биопсия с последующим цитологическим исследованием. Данный метод считается одним из важнейших в исследовании опухолевых образований молочных желез. Точность диагностики колеблется от 90 до 100%.

Термография молочных желез основана на определении температуры кожи, которую можно регистрировать на фотопленке. Температура кожи над доброкачественными и злокачественными образованиями молочных желез выше температуры над соответствующими участками здоровой молочной железы, причем повышение температуры более выражено при злокачественном процессе. Метод безвреден, прост и доступен, эффективен в диагностике поверхностных или неглубоких расположенных образований, однако, не позволяет распознать ячейки маленького размера, глубоко расположенные, структуру патологического образования, потому он принадлежит к вспомогательным методам диагностики.

Еще один метод обследовани молочных желез - цитологическое исследование выделений из сосков. Позволяет определить характер патологического процесса, что особенно важно для раннего выявления рака молочной железы.