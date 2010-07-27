Какими именами называли своих детей украинцы в 2010 году

С начала 2010 года при регистрации детей чаще всего использовались имена Анастасия и Максим.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства юстиции, такие данные привел министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ со ссылкой на органы регистрации актов гражданского состояния (РАГС) Министерства юстиции.

В целом с начала года в Украине были популярными около 60 имен. Среди женских – Анна (Ганна), Дарья (Дарина), София, Диана, Мария, Виктория, Татьяна, Кристина (Христина), Елизавета, Ангелина, Вероника. Кроме того, популярностью пользовались имена Алина, Карина, Валерия, Ева, Екатерина, Александра, Полина, Яна, Ольга, Ирина, Юлия, Арина.

Среди мужских имен самыми популярными были Артем, Денис, Даниил (Данила), Александр, Андрей, Богдан, Дмитрий, Никита, Назар, Кирилл. Популярными были также имена Виктор, Виталий, Глеб, Егор, Иван, Илья, Артур, Вадим, Тимофей, Михаил, Павел, Николай, Евгений, Сергей, Арсений, Юрий, Тимур, Давид и Марк.

Во всех регионах остаются популярными такие древнеславянские имена, как Владислав, Станислав, Ярослав, Святослав, Ростислав.

При этом, если в Волынской, Житомирской, Одесской областях древнееврейское имя Злата оказалось среди нетрадиционных, то в Днепропетровской области – среди самых популярных. Популярное в Крыму имя Кира в Одесской области попало к редко употребляемым. Имя Назарий, которое популярно во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой областях, в Харьковской попало к редким.

В большинстве регионов Украины были зарегистрированы девочки с греческим именем Евангелина.

Фиксируются и региональные вкусы родителей относительно имен, которыми они назвали новорожденных в первом полугодии 2010 года. Например, в Днепропетровской области было популярным имя Валерий, в Житомирской – Елена, Владимир, Алексей, Тарас, в Закарпатской – Саломея, Камила, Ксения, Юлианна, Марина, Роман, во Львовской – Марта, Олег, Василий, Остап, в Николаевской - Каролина, Элина, Матвей, к именам массового распространения в Николаевской области в последнее время также включены имена - Слина, Милана, Маргарита, Лев, в Полтавской области – Ульяна, в Ривненской – Любомир, Николай, в Сумской – Ксения, в Тернопольской – Надежда, Василий, Игорь, Тарас, Матвей, в Харьковской – Нина, Ксения, Руслан, Арсений, Николай, Олег, Сергей, в Хмельницкой – Наталия, в г. Киеве – Варвара, Эмилия, Алиса, Захарий.

При этом, как отмечают в органах РАГС, с начала 2010 года, как и в прошлых годах, большинство родителей настаивало на том, чтобы имена Анна, Христина, Даниил, Никита, Кирилл были указаны по русскому правописания. Например, в Днепропетровской области в этом году были зарегистрированы дети по имени (в украинской транскрипции): Ніколай, Алєся, Алєксандра, Алєкс.

Достаточно часто, по желанию родителей, детям давались имена, которые не отвечают правилам правописания и могут в дальнейшем повлечь коллизию при оформлении каких-либо документов. Например, встречаются такие формы имен (в украинской транскрипции), как Владімір, Данііл, Кірілл, Філіп, Архілес, Радіон. Случаются такие необычные формы имен (в украинской транскрипции), как Катіріна, Лізавєта, Алона, Павла, Русана, Єлісавета, Иллана, Николиня, Тамарі, Даніяль, Пейтер, Йоланд, Александрос, Доминикас, Йосеф, Югій

А в редкие имена с начала 2010 года попали такие популярные когда-то имена, как Олесь, Арсен, Влад, Владлен, Герман, Лев, Ника, Снежана, Лада, Соломия, Элеонора, Эльвира, Тамила, Нора, Ляля, Лика, Дана, Элина, Нонна.

Нетрадиционными для украинцев остаются имена, данные во время регистрации детей родителями, которые являются представителями других национальностей. Среди таких с начала 2010 года были имена – Фатима, Лейла, Амина, Тамрико, Нино, Самир, Армен, Расим, Левон, Надар, Азиз, Али, Амир, Ренат, Рустам, Рафик. Зарегистрированы и менее известные или редко употребляемые имена – Сугра, Назанин, Пири, Тит, Абдулазиз, Тарик, Акош, Манар, Эмрах, Уамба, Амр.

Впрочем, случались и одиночные случаи, когда детей называли восточными именами родители украинского происхождения. Детей называли – Амина, Самира, Мадина, Крим, Дамир, Анвар, Джамал, Мурад, Ахат.

Но если восточными именами детей называли родители, являющиеся представителями других национальностей или выходцами из других стран, то западные имена любили и сами украинцы. С начала года в Украине регистрировались такие имена, как Доминика, Джессика, Сабрина, Николь, Луиза, Элиза, Камила, Изабелла, Эрика, Эвелина, Симона, Николетта, Элис, Камила, Моника, Мартина, Анита, Анабелла, Даниель, Глория, Габриелла, Эрик, Эрнест, Кристиан, Эдуард, Эльдар, Леонард, Семион, Патрик, Ричард, Жорж, Эрнест.

Регистрировались и устаревшие имена, такие как Мотрона, Мотря, Мелания, Аглая, Василиса, Евпраксия, Капитолина, Арина, Аполлинария, Демид, Захарий, Климентий, Яков, Тихон, Игнат, Гордей, Прохор, Евсей, Савелий, Елезар, Елисей, Лукьян, Азарий, Аким, Архип, Макарий, Клим, Кузьма, Никодим, Фадей.

Продолжают пользоваться популярностью и библейские, мифические или исторические имена. С начала 2010 года зарегистрированы дети с именами Аврора, Афина, Ариадна, Юнона, Даяна, Даная, Деметра, Венера, Вирсавия, Клеопатра, Ева, Адам, Авраам, Елеазар, Дионис, Дарий, Лука, Матвей, Аскольд, Нестор, Амур, Серафим, Максимус, Рафаэль, Платон, Тамерлан, Меркурий.

А вот герои телевизионных сериалов или известные литературные герои в 2010 году пока не имеют прежней популярности. Единично зарегистрированы имена Кармелита, Эсмеральда, Констанция, Спартак.

В то же время регистрировались имена, являющиеся редкими не только в Украине, но и в мире – Домысла, Далия, Олианна, Влоята, Салина, Патрина, Аллегра, Киприада, Черана, Боцана, Софра, Леайда, Лерия, Эдже, Камо, Вели, Мири, Рудий, Эйва, Лалиджан, Хрусталина, Русалина, Антос, Хризон, Малкиель, Аржуан, Ждаш, Сорин, Чабука, Гдан.

Не пользуются особой популярностью, однако регулярно регистрируются и двойные имена. Так, с начала 2010 года в Украине были зарегистрированы девочки с именами – Лыбидь Татьяна, Эстер-Хая, Эстер-Адесса, Мальвина-Виктория, София Эдже, Рейчел-Аданна, Берта-Софи, Анна Беата, Варвара-Эвита, Ева-Маргарет, Кармелита-Христина, Рахиль-Габриэла, Елена-Джессика, Стелуца-Эстер, Марта-Мария, Сафира-Александра, Фионна София, мальчики – Маркус-Ада, Ильяс-Адриано, Иан-Никита, Фево-Богдан, Таш-Даур, Дарий-Георг, Лерим-Лев, Янатан-Эдвин.

Не пользовались особой популярностью имена, которые в украинском языке являются существительными. Однако в первом полугодии в этом году были зарегистрированы дети с именами – Калина, Талия, Миля, Риза, Нил, Султан, Эмир, Ислам, Милан, Тузель.

А самыми удивительными именами, которыми с начала года называли новорожденных детей в Украине, оказались женские имена – Азимаой, Султанпаша, Жаклин-Нанйип, Элиф Су и мужские имена – Виват, Эйлей, Нац, Йосеф Северьян, Северин Илларион, Мартин Лютер и Добрыня Никитин.