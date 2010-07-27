В Закарпатье объявили штормовое предупреждение из-за сильных осадков и повышения воды в реках.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС в Закарпатской области, в Закарпатской области ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы.

Кроме того, после сильных дождей на реках Закарпатской области будет происходить повышение уровня воды до полутора метра.

Также, по данным Центра, при сильных ливнях на малых реках возможны быстротекущие повышения уровней воды, в горах существует угроза образования селей.