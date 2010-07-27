На сегодня в Украине работают 88% пляжей

На сегодня в Украине работают 796 (88,2%) пляжей – 750 на морском и 46 на речном побережье.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины.

Согласно сообщению, всего должны действовать 902 пляжа и рекреационные зоны в АР Крым, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях, г. Севастополь, которые имеют выход к морскому побережью. Из них 847 - морских и 55 - речных, включая зоны города Киев на реке Днепр.

Пресс-служба сообщает, что специалисты Госсанэпидслужбы осуществляют постоянный лабораторный контроль за качеством морской и речной воды. За минувшую неделю исследованы 417 проб воды, из них 331 (79%) пробы морской и 86 – речной. При этом 2,2% (9) исследованных проб воды не отвечают требованиям стандарта на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) и т.д. Наибольшее количество несоответственных проб за этот период приходится на речную воду – 3,5% из 86 исследованных проб (морская вода – 1,8% из 331).

В Киеве на сегодня работают все 12 пляжей и зон отдыха на Днепре, из них 8 пляжей не имеют официальных разрешений на открытие. Официально открыты 4 пляжа: «Детский» в Гидропарке Днепровского района, «Черторий» в ПКиО Дружбы народов Деснянского района, «Радуга» и «Тельбин» на озерах в Днепровском районе. Исследованы 22 пробы речной воды. Отклонения от гигиенических норм не выявлены.

В АР Крым работают 323 из 338 пляжей, остальные не открыты из-за отсутствия разрешительных документов. Запрещено купание на 3 пляжах в с.Рыбачье, с.Малореченское, с.Солнечногорское и на пляже санатория ВВС в г. Судак из-за выявленного превышения допустимой нормы содержания кишечной палочки (индекс ЛКП – 24 тыс. при норме до 5 тыс.). Эти пляжи находятся под надзором санэпидслужбы.

В г. Севастополь работают 7 пляжей: 5 пляжей и 2 зоны рекреации «Любимовка», «Золотой пляж» в Балаклаве. Из-за неудовлетворительного санитарно-технического состояния благоустройства территории закрыт пляж «Омега».

В Одесской области из 21 действующего пляжа работают 19 морских г. Одесса и приморских районах. Из-за неудовлетворительного санитарно-технического состояния благоустройства территории закрыты 2 пляжа: «Черноморка» в г. Одесса и речной пляж в г. Килия. Отклонений от стандарта в исследованных пробах воды не выявлено.

В Запорожской области работают 301 из 332 пляжей, включая 285 морских. Остальные не открывались из-за неготовности к оздоровительному сезону.

В Николаевской области работают 6 пляжей, из которых 5 – морские: Коблево-Рыбаковская зона (Коблево-лиман, Коблево-море, Рыбаковка, Луговое) и г. Очаков на Днепро-Бугском лимане. Остаются закрытыми 1 пляж в г. Первомайск и пляж «Детский» в г. Очаков из-за несоответствия воды гигиеническим нормам: отклонение выявлено в 1 пробе морской воды с пляжа «Детский» в г. Очаков (индекс ЛКП 70 тыс.) и 2 пробах речной воды – с городского пляжа г. Первомайск (индекс ЛКП 21 тыс.), с пляжа «Стрелка» в г. Николаев (индекс ЛКП 6200) и по коли-фагами (200 при норме 100). Запрещено купание, пляжи находятся под надзором санэпидслужбы.

В Херсонской области из общего количества 158 пляжей работают 110 (100 морских и 10 речных), которые имеют разрешительные документы.

В Донецкой области на данный период работают 18 пляжей, из которых 11 – морские. Остальные не открыты из-за оформления разрешительных документов. Отклонение от стандарта за отчетный период выявлено в 2 пробах морской воды с пляжей «Гостиница «Турист» в г. Мариуполь и СРЗ в Приморском районе, которые не открывались (индекс ЛКП – 240 тыс. и 70 тыс. соответственно), и 1 пробе речной воды с пляжа «Форест-парк» в г. Комсомольск Волновахского района (ЛКП 5 тыс.). На этих пляжах купание запрещено, СЭС осуществляет надзор.

Госсанэпидслужба предостерегает население от купания в неразрешенных местах. “Помните, что заразиться кишечной инфекцией можно путем глотания воды или полоскания рта при купании в открытых водоемах, в которые дождями из почвы смываются нечистоты”, – говорится в сообщении.