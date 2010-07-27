В Азовском море спасли 6 жителей Санкт-Петербурга

В Азовском море (Арабатская Стрелка, Генический район Херсонской области) спасены члены экипажа и 6 пассажиров прогулочного катера "Амур-Д".

Об УНИАН этом сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, во время прогулки по морю в районе острова Бирючий вышел из строя двигатель катера. На борту судна находились 2 члена экипажа и 6 пассажиров (в т. ч. 4 детей), жителей Санкт-Петербурга.

В ночь на 27 июля пассажиры были доставлены на базу отдыха "Зори Азова". Сам катер находится на острове Бирючий, экипаж ремонтирует судно.