На Херсонщине из-за бешенства объявлен карантин

В селе Заводовка Горностаевского района Херсонской области с 26 июля в связи с заболеванием домашнего животного бешенством введен карантин.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, во время лабораторного исследования головного мозга полугодового теленка, погибшего 24 июля в частном хозяйстве в указанном селе, Великолепетихинской межрайонной государственной лабораторией ветеринарной медицины выявлено бешенство.

В районе проводятся соответствующие мероприятия карантинного характера.