На Херсонщине из-за бешенства объявлен карантин
11:19, 27 июля 2010Страна
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Выявили в погибшем теленке
В селе Заводовка Горностаевского района Херсонской области с 26 июля в связи с заболеванием домашнего животного бешенством введен карантин.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, во время лабораторного исследования головного мозга полугодового теленка, погибшего 24 июля в частном хозяйстве в указанном селе, Великолепетихинской межрайонной государственной лабораторией ветеринарной медицины выявлено бешенство.
В районе проводятся соответствующие мероприятия карантинного характера.
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