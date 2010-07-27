Обручальные кольца негативно влияют на половое здоровье мужчин

По мнению исследователей, ношение обручальных колец может негативно сказаться на здоровье мужчин. По мнению ученых, обручальные кольца могут оказать негативное влияние на здоровье, если носить кольцо на руке много лет.

Специалисты утверждают, что золото постепенно начинает окисляться, а продукты химической реакции поступают в кровь. Особенно чувствительны к оксидам золота мужские половые железы. В ходе экспериментов выяснилось, что даже доли миллиграмма этого вещества способны нарушить работу половых желез, что приводит к серьезным сексуальным расстройствам.

Эксперты установили, что оксиды золота негативно воздействуют только на мужской организм, у женщин не было выявлено подобной взаимосвязи. Специалисты советуют следить за размером пальцев и колец. Если ваши пальцы за время семейной жизни поправились, нужно обязательно растянуть украшение, и, конечно, не забывайте снимать кольца на ночь, пояснили ученые.

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