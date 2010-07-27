Зонтики на пляжах бессильны против ультрафиолета

Как часто приехав на пляж мы после прохладного моря ищем убежища от палящего солнца под расставленными на пляжах зонтиками, на большестве пляжей в погоне за экономией ставятся легкие плетенные зонтики вот они то и являюся наиболее опасными для нашего здоровья.

Доказано, что 34% ультрафиолетового излучения минуют пляжные зонты. Согласно результатам исследования, зонтики перехватывают только прямые потоки ультрафиолета, позволяя излучению проникать с боков.

В ходе исследования ученые поместили ультрафиолетовый датчик к основанию пляжногозонтика радиусом 80 см и высотой 1,5 метра.«Зонтик перехватил прямые солнечные лучи, однако часть распределяемого по сторонам излучения, около 60%, достигла датчика», пояснил ученый.

Ученые полагают, что данное исследование может помочь лучше понять эпидемиологию некоторого количества раковых новообразований кожи. Избыток ультрафиолета приводит не только к развитию меланомы, но и к загару, фотостарению, множеству глазных расстройств (особенно часто к катаракте), а также к ослаблению иммунитета и повреждению ДНК.

Также рекомендуем сократить время, проводимое под палящим солнцем и особенно избегать его лучей, когда солнце в зените (между полуднем и 16 часами). Кстати, рациональное использование ультрафиолета благоприятно воздействует на здоровье человека, помогая усваивать витамин D и лечить дерматологические расстройства.

Некоторые исследования даже акцентируют внимание на его свойствах, когда речь касается лечения гипертонии, профилактики рака простаты и других внутренних форм рака.

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