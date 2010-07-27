Вода в бассейнах может серьёзно угрожать здоровью

Купание в бассейне в жаркий летний день может быть не таким безопасным, как вы думаете. Последнее исследование Университета Иллинойса /США/ установило связь между применением дезинфицирующих средств в бассейнах и неблагоприятными последствиями для здоровья, включая астму и рак мочевого пузыря. Вода в бассейне постоянно подвергается воздействию дезинфицирующих средств и побочным реакциям органических веществ /например, от гниющих листьев, бактерий и других мёртвых форм жизни/, объясняют учёные.

В дополнение к органическим веществам и дезинфицирующим средствам, вода в бассейне содержит «компоненты» полученные от пловцов: пот, волосы, частицы кожи, мочи, а также следы косметики и солнцезащитных кремов. Такие вещества часто богаты азотом и могут способствовать получению азотистых побочных продуктов. При смешивании с дезинфицирующими средствами такие продукты изменяют свой химический состав и преобразуются в более токсичные агенты. По словам медиков, эти побочные продукты дезинфекции приводят к мутациям генов, врождённым порокам развития, ускоряют процессы старения, становятся причиной респираторных заболеваний и даже вызывают рак после длительного воздействия.

Специалисты пришли к такому выводу после анализа проб воды в общественных открытых бассейнах, исследовав уровень повреждения генома в клетках млекопитающих. Результаты показали, что все методы дезинфекции бассейнов чреваты более сильным геномным ущербом ДНК, чем источники водопроводной воды.

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