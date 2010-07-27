В Чернигове дети получат помощь от благотворителей из Англии

09:31, 27 июля 2010
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Путешествуют на велосипедах

В Чернигове больные деть получат благотворительную помощь от английской семьи, которая проводит благотворительную акцию, путешествуя по Европе на велосипеде. Об этом сообщили УНИАН в отделе общественных связей Черниговского городского совета.

Англичане Джуди и Джейми МАККЕЙ проводят благотворительную акцию с целью помощи Центру «Возрождение», где проходят реабилитацию дети-инвалиды и дети, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.

Супруги, которыми уже далеко за 50, на велосипеде-тандеме осуществляет поездку из Англии через страны Европы в Чернигов общим расстоянием почти 2900 км, приобщая людей доброй воли к благотворительности.

Путешествие в Чернигов началось 9 июля. Через две недели от начала акции Джуди и Джейми пересекли границу нашего государства. В Украине они запланировали проезжать по 110-170 км ежедневно с ночным отдыхом в городах Ковель, Ривне, Новоград-Волынский, Житомир и Киев. Прибытие англичан в Чернигов ожидается 29 июля.

Справка УНИАН. Джейми МАККЕЙ работает агрономом. Он присматривает за 5000 гектаров урожая 20 фермерских угодий в графствах Эсекс и Герц, дает советы по поводу подбора семян, удобрений и распылителей. Является членом Ассоциации независимых консультантов по вопросам урожая. Его жена Джуди – квалифицированный логопед.

Свою первую благотворительную поездку супруги осуществили в 2003 году по южной Шотландии, а вторую – в 2007 году по юго-востоку Англии и северному западу Шотландии. Каждая поездка достигала почти 1000 миль (1600 км). Благотворительные средства через организацию "Помощь Фелстед обездоленным детям" были направлены детям Черниговской области.

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