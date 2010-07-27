Мытник - за реформы в тендерных закупках лекарств

Министр здравоохранения Украины Зиновий МЫТНИК выступает за безотлагательное реформирование системы тендерных закупок лекарств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

“Реформирование системы закупок лекарств, тендерных процедур абсолютно безотлагательно”, - сказал З.МЫТНИК, отметив, что «главный фокус деятельности и министерства и отрасли в целом - здоровье пациента, обеспечение гражданина Украины медицинской помощью, в том числе - качественными лекарствами».

По словам министра, «однозначно нужно было быстро и решительно делать кадровые выводы. Нельзя допустить срыва реализации жизненно необходимых государственных программ”. “Больные тяжелыми заболеваниями (туберкулез, фенилкетонурия и др.) ожидают от команды Министерства здравоохранения эффективно проведенных тендеров уже в ближайшее время. “Некоторые тендеры должны состояться просто завтра, во вторник», - сказал министр.

«Одновременно, - отметил З.МЫТНИК, - мы не останавливаем работу по реформированию отрасли в целом. На выходе из Министерства такие чрезвычайно важные для врачей и пациентов проекты законов, как: «Об общеобязательном государственном социальном медицинском страховании», «Об общегосударственной системе предоставления экстренной медицинской помощи» и «О заведениях здравоохранения».

Министр выразил убеждение, что эта работа специалистов министерства даст свои плоды уже в ближайшее время. “Работать в министерстве есть кому, направление и объем работы нам понятны, мы работаем», - заверил З.МЫТНИК.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 24 июля резко раскритиковал деятельность Минздрава за злоупотребления при проведении тендерных закупок.

З.МЫТНИК в предыдущем правительстве занимал должность заместителя министра здравоохранения и отвечал за тендерные закупки.