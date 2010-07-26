Херсонщина: два человека госпитализированы после укусов змей

В Херсонской области два человека госпитализированы после укусов ядовитых змей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, 24 июля в реанимационное отделение Каховской районной больницы госпитализирован 59-летний житель села Ново-Каменка с диагнозом «укус гадюки за левую стопу».

23 июля в реанимационное отделение Чаплинской районной больницы был доставлен 14-летний парень из села Октябрьское этого же района с диагнозом «укус степной гадюки». Змея укусила подростка в поле во время выпаса скота. Пострадавший в состоянии средней тяжести находится в реанимации больницы.