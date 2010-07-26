Завтра в Украине жара с дождями

Завтра, 27 июля, в Украине жара с дождями.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в западных областях грозовые дожди, местами сильные, в Карпатах очень сильные дожди. Температура ночью 12-17°, днем 19-24°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 11-16°.

На остальной территории переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза; в восточной части и в Крыму без осадков. Температура ночью 17-22°, днем 28-33°, в восточных областях 34-39°.

Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, при грозах в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве и Киевской области ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью в столице 18-20°, днем около 30°; по области ночью 17-22°, днем - 28-33°.

Сегодня, 26 июля, температура воды в Черном и Азовском морях 26-27°, в Днепре возле Киева - 26°.