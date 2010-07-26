В Крыму ликвидировано 8 тысяч кустов конопли

Сотрудники милиции и СБУ 23 июля в Крыму обнаружили и ликвидировали около 8 тысяч кустов конопли.

«По периметру поля общей площадью 1,3 га произрастало около 8 тысяч кустов конопли. За урожай со всего посева на черном рынке можно было бы выручить около 56 млн. грн.», - говорится в пресс-релизе крымского Управления МВД, которым располагает УНИАН.

Посев в Красногвардейском районе уничтожили.

Как выяснили правоохранительные органы, земли принадлежат Краснознаменскому сельскому совету.

«Поля распаеваны, свои паи граждане передали в аренду одному из крымских фермерских хозяйств, которое занимается выращиванием сельхозкультур. О том, что после уборки горчицы на земле растет столь экзотическая трава, главный агроном предприятия, по его заверению, не знал», - отметили в милиции.

Пока в действиях руководителей предприятия усматриваются действия по статье 106 Кодекса об административных правонарушениях (непринятие мер по уничтожению незаконных посевов).

Если будет доказано, что наркорастения высадили специально, руководителю предприятия грозит уголовная ответственность по статье «Посев или выращивание снотворного мака или конопли».