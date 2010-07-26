Хмельнитчина: праздничный салют убил трехлетнего ребенка

В Виньковецком районе Хмельницкой области во время семейного праздника погиб трехлетний ребенок.

Как сообщила корреспонденту УНИАН сотрудник Отдела связей с общественностью УМВД в Хмельницкой области Юлия ГРИНЬ, после празднования был устроен салют. Однако ракетница изменила траекторию и полетела в сторону девочки.

«В результате ракета попала прямо в лицо трехлетней девочки, которая стояла за спинами взрослых. С ожогами ребенок был госпитализирован в Хмельницкую областную больницу, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью», - отметила Ю.ГРИНЬ.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ст. 119 Уголовного кодекса «Убийство по неосторожности». В настоящее время сотрудники милиции проверяют происхождение ракетниц, из которых были сделаны выстрелы.