Почему нельзя пить холодный чай

Избыточное потребление промышленно произведенного холодного чая может привести к образованию камней в почках, считают исследователи из Университета Лойолы в США.

По мнению ученых, этот напиток содержит высокую концентрацию оксалатов — веществ, приводящих к мочекаменной болезни.

Оксалаты присутствуют и в традиционном заварном чае, но не в том количестве, чтобы способствовать формированию камней.

Наиболее частой причиной появления камней в почках специалисты называют недостаточное потребление жидкости. В жаркую погоду люди быстрее теряют воду из-за повышенного потоотделения. Обезвоживание в сочетании с потреблением холодного чая из бутылок повышает риск образования камней в почках, особенно у людей, которые к этому склонны.

«Люди стараются пить летом больше жидкости, — поясняет специалист университетской клиники доктор Джон Милнер, — многие хотят бутилированного холодного чая, считая, что это вкусная альтернатива. Однако на самом деле они оказывают себе медвежью услугу».

По мнению исследователей, большая часть любителей чая из бутылок считают, что этот напиток здоровее, чем газировка и пиво. Но врачи предупреждают, что лучшей заменой промышленно произведенному холодному чаю становится обычная вода. В нее для вкуса можно добавить ломтик лимона, в котором содержатся цитраты, препятствующие образованию камней в почках.

Именно свежий цитрус, а не его искусственный аналог-ароматизатор помогает притормозить развитие мочекаменной болезни даже у тех, кто к ней склонен.

Кроме того, бутилированные холодные чаи плохо утоляют жажду из-за высокого содержания в них сахара. Да и набору лишнего веса они тоже способствуют.

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