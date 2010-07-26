Утверждены новые санитарные правила для маникюра и пирсинга

Опубликованы новые санитарные правила и нормы (СанПиН) для парикмахерских и косметических салонов. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, соответствующий документ утвердил глава ведомства, главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

СанПиН оговаривают требования к размещению, устройству, оборудованию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги, в том числе тату- и пирсинг-салонов. Кроме того, документ содержит ряд мер по профилактике распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в парикмахерских и косметических салонах.

В частности, он оговаривает порядок проведения уборки помещений, а также требования к парикмахерам и другим работникам этих организаций. Согласно утвержденным СанПиН, для профилактики заражения ВИЧ и гепатитами все манипуляции, при которых может произойти загрязнение рук кровью, следует проводить в резиновых перчатках. Все повреждения кожных покровов (царапины, порезы и другие) парикмахер должен изолировать лейкопластырем или напальчником.

При обнаружении педикулеза у посетителя сотрудники организации должны прекратить манипуляции и направить клиента в санитарный пропускник. Инструменты и бельё, использованные при обслуживании больного педикулезом, необходимо дезинфицировать, волосы больного собрать в герметичный мешок, обработать средством от вшей и утилизировать.

Утвержденные правила обязывают работников парикмахерских соблюдать правила личной гигиены, в том числе тщательно мыть руки с мылом перед обслуживанием каждого клиента, осуществлять уход за кожей рук с помощью кремов и лосьонов, не курить и не принимать пищу на рабочем месте. Сотрудники косметических кабинетов для обработки рук должны использовать антисептические средства. Документ также оговаривает состав аптечки, которой должны быть обеспечены сотрудники указанных организаций.

По информации Роспотребнадзора, новые правила вступят в силу 1 августа 2010 года.

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