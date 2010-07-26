Крым: когда у Центра экстренной медпомощи будет помещение?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и председателю Совета министров Крыма Василию ДЖАРТЫ принять меры по обеспечению Крымского республиканского учреждения “Территориальный центр экстренной медицинской помощи службы медицины катастроф” помещением, необходимым для полноценного функционирования.

Поручение дано с целью обеспечения качественной экстренной медицинской помощью граждан, проживающих на территории АРК, сообщает официальное интернет-представительство Президента.

Вопрос финансирования здания терцентра рассматривался во время распределения субвенции из государственного бюджета, но этот объект не был включен в перечень объектов и мероприятий, финансируемых за счет субвенции, из-за отсутствия проектно-сметной документации.

На строительство центра в 2010 году необходимо выделить 45 миллионов гривен. Субвенция Крыма на социально-экономическое развитие в 2010 году составляет 500 миллионов гривен.