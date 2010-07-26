Две области выбраны для пилотного реформирования медицины

Винницкая и Днепропетровская области выбраны для реализации пилотного проекта по реформированию отрасли здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на расширенной коллегии Управления здравоохранения и курортов Винницкой облгосадминистрации сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Светлана БУНИНА.

«Министерство здравоохранения считает, что практические меры и ключевые механизмы по реформированию системы здравоохранения прежде всего должны быть отработаны на базе пилотных регионов. Такими пилотными регионами определены Винницкая и Днепропетровская области», - сказала она.

С.БУНИНА заметила, что для сопровождения и координации работы этого проекта создана межведомственная рабочая группа. «На сегодняшний день министерством проводятся консультации и консультативные встречи с представителями Всемирного банка по поводу привлечения грантов для финансирования этих проектов», - сообщила заместитель министра здравоохранения Украины.

Начальник Управления здравоохранения и курортов Винницкой ОГА Лидия ДИДЕНКО объяснила, что главными этапами программы, реализация которой рассчитана на 2010-2014 годы, является изучение ситуации, обучение группы медицинских работников и реформирование отрасли, что предусматривает создание центров первичной помощи, изменения в организации работы первичного и вторичного звеньев медицины.

«Для подготовки проекта планируется исследовать, как население обслуживается медработниками, и провести централизацию финансирования», - сказала Л.ДИДЕНКО.

Комментируя проект, председатель Винницкой ОГА Николай ДЖИГА сказал, что для реализации его в жизнь будут привлечены самые квалифицированные работники медицинской отрасли региона.