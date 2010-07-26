Зачатие: 7 заблуждений

Ещё каких-то сто лет назад вопросы зачатия были тайной за семью печатями, а контрацепция запрещалась на законодательном уровне. Лишь в связи с сексуальной революцией, а также новых средствах лечения от бесплодия появилась возможность открыто говорить о женском и мужском репродуктивном здоровье. Однако это породило и множество мифов относительно зачатия, наиболее распространенные из которых мы попробуем сейчас опровергнуть.

1. У меня впереди первый секс. Зачатие и беременность скорей всего невозможны, ведь мой организм ещё так молод!

Нет, совсем не так. Зачатие, как способность женского организма к беременности, возможно с появлением месячных. А для молодого женского организма возможность забеременеть очень высока ввиду повышенной фертильности. При этом не нужно путать способность забеременеть и способность выносить ребенка.

2. У меня месячные. Как может произойти зачатие без яйцеклетки?

Действительно, наибольшая вероятность забеременеть приходится на середину цикла, но это вовсе не означает, что секс, «защищённый» менструацией, не может привести к зачатию. Существует небольшая вероятность, что в одном из циклов овуляция произойдет очень рано, а сперматозоиды могут проявлять активность в течение пяти дней. За это время менструация закончится и зачатие наступит спустя несколько дней после полового акта.

3. Мы практикуем прерванный половой акт. Есть вероятность забеременеть?

Даже проще, нежели можно себе представить. Во время полового акта у твоего партнера выделяется некоторое количество смазки, в которой уже содержатся сперматозоиды. Причем выделяется эта смазка еще до того момента, когда Вы этот акт прерываете: природа позаботилась о том, чтобы половой акт доставлял максимальное наслаждение и смазка (как женская, так и мужская) играют в этом далеко не последнюю роль.

4. Каждый раз после полового акта я практикую спринцевание, чтобы защититься от молочницы, поэтому вся сперма вымывается и беременность наступить не может.

Спринцевание имеет крайне отдалённое отношение к мерам противозачаточного характера оно. Трудно представить, что уже через 1-2 минуты после оргазма женщина примет душ – а ведь именно этого времени вполне хватит сперматозоиду для того чтобы достичь матки. Вымыть полость матки при помощи домашнего спринцевания не получится никак. Хотя вероятность зачатия несколько снижается, но абсолютно не исключается.

5. Я кормлю грудью, поэтому не могу зачать второго (третьего) ребенка.

Это заблуждение. Нормализация менструального цикла после родов протекает в течение года, однако нет никакой гарантии, что месячные не возобновятся ранее этого срока. Мало того, беременность вскоре после предыдущих родов является не столь редкой.

6. Состояние моего организма такое, что я просто физически не могу зачать.

Редкая женщина может похвастаться идеальным женским здоровьем. Однако проблемы по «женской части» - вовсе не индульгенция на зачатие. Женское или мужское бесплодие устанавливается в качестве медицинского диагноза, и не смотря на это случаи зачатия у "бесплодных" пар изредка встречаются. Даже, если Вы проходите специальное лечение, не забывайте о регулярных половых актах. Интересно, что по наблюдениям ученых, некоторые пары не могут зачать только в определенных позах или только в определенные часы суток. Секс в "необычное" время может закончиться беременностью.

7. Я уже вступила в «бальзаковский» возраст и думать забыла о возможности зачатия.

Но это не значит, что о такой возможности забыла репродуктивная система женского организма. Наступление климактерического периода вовсе не повод для отбоя. Даже если месячных нет на протяжении длительного времени (например, нескольких месяцев), не стоит полагать, что шанс на беременность полностью утрачен - на короткий срок менструации могут возобновиться. Врачи утверждают, что беременность возможна даже в течение года после последних месячных.

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