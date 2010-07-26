Центр ядерной медицины в Киеве примет пациентов 14 октября

Центр ядерной медицины в Киеве примет первых пациентов 14 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе посещения Центра ядерной медицины, строительство которого уже завершилось.

«Сейчас предстоит период наладки оборудования, и с 14 октября этот центр будет работать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что в центре будут применяться уникальные ПЭТ-технологии, которые создают беспрецедентные возможности для ранней диагностики онкологических заболеваний.

«Таких центров в Украине необходимо 10. Мы их планируем и будем строить в год по два центра, чтобы охватить всех больных», - сообщил он.

В частности, по словам Н.АЗАРОВА, до конца 2010 года планируется ввести в эксплуатацию аналогичный центр в клинике «Феофания».

Премьер подчеркнул, что в Центре ядерной медицины будет осуществляться диагностика и лечение онкологических заболеваний на бесплатной основе.

Н.АЗАРОВ добавил, что правительство приступило к реформированию системы здравоохранения, в рамках которого планируется создание ряда государственных специализированных центров для обслуживания больных из всех регионов страны.

«Хотя мы будем приветствовать, конечно, и частные инвестиции. Мы готовы бесплатно выделять площадки, участки для строительства частных клиник, мы готовы содействовать удешевлению кредитов. Мы будем и другие механизмы находить. Мы будем это не только приветствовать, но и программу будем разрабатывать», - заявил премьер-министр.