Почему женщинам просто необходим кофе

Американские ученые провели ряд исследований и пришли к заключению, что кофе необходим для нормального функционирования женского организма.

В исследовании приняли участие 84 тыс. женщин и 42 тыс. мужчин. Свои наблюдения врачи вели на протяжении 25 лет.

Эксперимент показал, что женщины, которые ежедневно выпивают в среднем 2 чашки кофе, на 25% реже подвергаются риску развития сердечных заболеваний.

Любительницы кофе, согласно результатам исследования, на 18% реже умирают от каких-либо иных недугов. Единственной болезнью, на которую кофе не оказал позитивного влияния, является рак, передает vrach.tv.

Специалисты также подчеркивают, что регулярное употребление кофе не ведет к преждевременной смерти.

Кофе содержит антиокислители и танины, которые улучшают работу сердца и укрепляют сосуды, а также помогают функционированию печени и снижают риск возникновения астмы, отмечают ученые.

focus.ua