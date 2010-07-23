В Тернополе разрешили отдыхать на городском пляже.

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный инженер отдела технадзора городского совета Ярослав КОПЧА, соответствующее разрешение предоставила санстанция, которая подтвердила соответствие пляжа санитарным и экологическим требованиям.

Городские коммунальные службы провели рекультивацию имеющегося песка, а также завезли на место отдыха новый, отремонтировали и покрасили пляжные конструкции, общественную уборную, которую дополнительно продезинфицировали, установили информационные таблички с правилами поведения на пляже и предупреждениями о наличии клещей.

«В настоящее время городскими службами созданы все надлежащие условия для отдыха тернополян на пляже. В дальнейшем же содержать и убирать территорию пляжа будет предприниматель, который выиграет конкурс на его аренду», – сообщил Я.КОПЧА.

Как сообщал УНИАН, с начала июня главный государственный санитарный врач Тернополя Владимир ПАНИЧЕВ своим постановлением запретил купаться на городском пляже, а также пить воду из источников в парках. Тогда работники санстанции установили, что условия на пляже в связи с отсутствием его содержателя не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, как и качество воды в Тернопольском пруду, поскольку есть подозрение на сброс в озеро сточных вод.