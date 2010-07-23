Завтра Азаров посетит Киевский онкоцентр

24 июля в 10.00 премьер-министра Украины Николай АЗАРОВ посетит Киевскую городскую онкологическую больницу по случаю завершения строительства Центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-технологии) для раннего выявления онкологических заболеваний (улица Верховинная, 69).

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

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