В Киеве продают отравленные арбузы

Вот уже несколько недель столица буквально завалена арбузами и дынями. Ароматные бахчевые везут из разных регионов страны.

Однако врачи санэпидемстанции не советуют покупать ягоды где попало. Ведь в начале июля уже был случай отравления арбузом. Близ Мариуполя Донецкой области женщина умерла от отравления "полосатиком".

"Непроверенные нашими экспертами арбузы и дыни представляют реальную угрозу, - предупреждают в столичной СЭС. - В них зачастую превышен нормальный уровень нитратов, пестицидов, солей тяжелых металлов и радионуклидов. Все эти элементы способны вызвать острое отравление, проблемы с печенью и почками. Особенно опасны бахчевые для детей. Потому вообще не рекомендуется давать арбузы совсем маленьким детям в возрасте от 1 до 3 лет. Для малышей отравления могут закончиться летальным исходом", передает Вгороде.

Специалисты призывают не относиться наплевательски к своему же здоровью и требовать у реализаторов необходимые бумаги. Зато можно смело покупать арбузы и дыни на рынках столицы.

Санврачи уверяют: без проверки в лаборатории торговать ими никому не разрешают. Налоговая милиция тоже не спешит оставлять стихийных торговцев в покое и собирается в ближайшее время провести регулярные проверки во всех районах города.

У продавца бахчевых обязательно должны быть следующие документы:

- удостоверение качества товара;

- сертификат на партию фруктов;

- разрешение на торговлю;

- выводы санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Весьма подозрительно относятся к неавгустовским арбузам в отделе гигиены питания НИИ Украины. "Сейчас продаются либо импортные арбузы, либо наши, но выращенные на нитратах, которыми можно отравиться. Выращенный естественным путем арбуз должен иметь сухой хвостик, а при постукивании глухо звенеть. У разрезанного арбуза не должны быть вздутыми крупные прожилки и мясистые волокна. Если это есть - значит, его растили с использованием пестицидов. Кстати, пестициды концентрируются у корки арбуза, в сердцевине их меньше", - говорит завотделом Владислав Сластин.

Кроме того, специалист не советует покупать и разрезанные арбузы. "Если разрезанный арбуз под солнцем и накрыт пленкой, микробы будут размножаться в геометрической прогрессии. Можно "поймать" пищевое, микробиологическое, бактериальное отравление. Часто люди думают, что поели арбуз и отравились нитратами, а на самом деле - кишечная палочка", - говорит Владимир Сластин.

Пока что не зафиксировано случаев отравления именно арбузами, но все же эпидемиологи рекомендуют сластенам потерпеть недельку-другую - тогда на рынок точно выйдут натуральные полосатые ягоды, да и цена на них упадет.

www.utro.ua