Прикарпатье: 13 млн - на ликвидацию последствий наводнения

Правительство дополнительно выделит Прикарпатью 13 млн. грн. на ликвидацию последствий наводнения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Глава областной государственной администрации Михаил ВЫШИВАНЮК во время встречи в Киеве с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ решил вопрос о финансировании работ по ликвидации последствий стихии на объектах образования и здравоохранения. Ивано-Франковской области будут дополнительно выделены 13 млн. грн.

Также председатель ОГА обсудил с руководителем правительства ряд вопросов по привлечению инвестиций в область для проведения ремонтных, строительных работ на объектах дорожного и водного хозяйств.

Справка УНИАН. В целом от стихии в июне-июле этого года на Прикарпатье полностью или частично разрушены 2078 объектов, из них - 40 заведений образования, 35 - здравоохранения, 62 - культуры, 126 объектов ЖКХ, 533 – водного хозяйства.

По данным облгосадминистрации, убытки от наводнения составляют 992 млн. 296 тыс. грн.

В соответствии с распоряжением Кабинета министров, на первоочередные меры по ликвидации последствий стихии Ивано-Франковская область получила 18 млн. 450 тыс. грн. Еще 10 млн. грн. правительство выделило на восстановительные работы после июньского наводнения. Из областного резервного фонда в районы и города направлены 1 млн. 499 тыс. грн.