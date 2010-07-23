Погода на выходные: жара сохранится

Завтра утром и днем в западных областях Украины ожидаются грозовые дожди, местами град и шквалы 17-22 м/с, в отдельных пунктах 25 м/с, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди.

На остальной территории без осадков, лишь днем в Крыму и Приазовье местами кратковременный дождь, гроза, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 24°, днем 28-33°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 20-25°.

В Киевской области в субботу сохранится сухая и жаркая погода с температурой ночью 15-20°, днем 28-33°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В Киеве температура ночью 18-20°, днем около 30°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 25-28°, в Днепре возле Киева 28°.