В Сомали каждый пятый ребенок погибает от голода

В Сомали сложилась одна из наиболее сложных гуманитарных ситуаций в мире. С таким заявлением, пишет в четверг местная печать, выступил координатор гуманитарных операций ООН в этой африканской стране Марк Боуден. По его словам, около 3,2 млн сомалийцев или 43 проц населения всецело зависят от гуманитарной помощи.

Основной причиной столь тяжелого положения Боуден назвал "продолжающийся внутренний вооруженный конфликт между радикальными повстанцами и правительством, в результате которого сотни тысяч людей терпят лишения. Непрекращающаяся засуха, погубившая урожай, скот лишила население практически всех средств к существованию".

Согласно последним данным, которые привел Боуден, в Сомали в настоящее время каждый пятый ребенок погибает от голода или хронического недоедания. Свыше 1,4 млн человек были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами, а еще 595 тыс сомалийцев оказались в соседних странах. "Внутренне перемещенные лица живут в крайне тяжелых условиях", - сказал координатор ООН, добавив, что на глазах происходит заметное ухудшение гуманитарной ситуации в столице Могадишо.

Число людей, бросивших своих жилища и бежавших от страха перед продолжающимся насилием, с начала этого года достигло уже почти 200 тыс. Подавляющее большинство из них ютятся в палаточных лагерях, возведенных вдоль пути, соединяющего Могадишо с городом Афгуйе на юго-востоке Сомали.

ami-tass.ru