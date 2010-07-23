В Киеве ликвидируют территориальные медобъединения

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ выступает за ликвидацию в городе территориальных медицинских объединений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседание коллегии КГГА.

«По моему мнению, территориальные медицинские объединения свою миссию выполнили. Но с ними нужно в будущем попрощаться, потому что управлять медицинскими услугами на территории, где проживает 1 млн. человек, просто нереально. Поэтому мы должны вернуться к ситуации, и передать часть медицинских услуг на уровень районных государственных администраций», - сказал А.ПОПОВ.

По его мнению, предоставление медицинских услуг киевлянам должно финансироваться из городского бюджета.

Кроме того, А.ПОПОВ убежден в необходимости разработки механизма привлечения небюджетных средств для финансирования медицинских услуг, которые будут предоставляться в столице жителям других городов и иностранцам.