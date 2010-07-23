Чем полезен рис

Рис - один из самых распространенных продуктов, рекомендуемых врачами-диетологами. И это неудивительно. Он низкокалориен, вкусен, питателен и при этом способствует оздоровлению. А "рисовая" диета - прекрасный способ разгрузки организма, выведения шлаков, избытка солей и вредных веществ. Какой же сорт наиболее полезен для здоровья?

В планетарном масштабе, выращивание риса сейчас увеличивается: за год урожай риса составляет порядка 700 миллионов тон. Да и что удивляться: в рисе полно крахмала, он практически сладкий, но при этом является отличным гарниром к жаркому, печеному и тушеному мясу.

Пять доводов в пользу риса:

1. Рекомендован людям с лишним весом, поскольку не возбуждает желудочную секрецию и почти не содержит соли.

2. Не содержит глютена, являющегося аллергеном. Поэтому идеален для тех, кто страдает целиакией (непереносимостью пшеницы), а также младенцев, поскольку у них еще не полностью сформирована активность ферментов.

3. Кладезь витаминов группы В, способствующих укреплению нервной системы, волос, ногтей и оздоровлению кожи. Рис также содержит витамин РР, Е и каротин.

4. Содержит вещества, обладающие способностью обволакивать желудок, поэтому его можно есть людям с повышенной кислотностью, а также страдающим язвой желудка, гастритом. Помогает при неосложненной диарее. А последние научные даные утверждают, что потребление рисовых отрубей способно снизить риск развития рака кишечника.

5. Богатый источник крахмала, поэтому такой питательный. Также рис содержит калий, фосфор, цинк, железо, кальций, селен и йод. А еще 8 важнейших аминокислот, необходимых организму для создания новых клеток.

С детства все мы знаем, что рис - не просто ложка белой каши на тарелке. Разнообразие этой крупы - просто подарок для вас, если вы предпочитаете питаться правильно.

Каждый сорт риса имеет несъедобную шелуху, которую снимают при обработке. После этого остается оболочка, покрывающая непосредственно само зерно. Если оболочку снимают вместе с шелухой, то рис белый, если оболочку оставляют - то коричневый.

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