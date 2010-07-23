Почему мясоеды толстеют быстрее

Снижение количества мяса в рационе поможет справиться с лишним весом.

Исследователи из Лондонского Имперского колледжа выяснили, что за 5 лет любители мяса набирают больше веса, чем те, кто в калорийном выражении съел пищи столько же, но мяса в рационе было меньше.

Как передает портал Innovanews, когда ученые проанализировали различные типы мяса, они обнаружили, что самой сильной связью с увеличением веса обладает домашняя птица, вслед за ней обработанное мясо и, наконец, красное мясо.

Всего в исследовании участие приняли более чем 100 тыс. мужчин и 270 тыс. женщин из 10 европейских стран. Главными "мясоедами" оказались датчане, немцы, испанцы и шведы. Меньше всего мяса едят греки.

За пятилетний период и мужчины, и женщины набирали в среднем по одному фунту (~454 грамма), причем женщины прибавляли чуть меньше мужчин.

Ученые выяснили, что чем больше мяса ест человек, тем больше веса он набирает. На каждые дополнительные 250 граммов мяса за пять лет человек в итоге набирал на 4,4 фунта (~2 кг) больше. Снижение же потребления мяса на 250 граммов сокращало прибавку в весе примерно на 4 фунта (1,8 кг).

В заключение ученые сообщили, что хотя указанные цифры и кажутся незначительными с точки зрения нормального человеческого веса, в перспективе для целой популяции сокращение потребления мяса может иметь важное значение.

"Росбалт"